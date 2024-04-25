بسمة بوسيل تنشر فيديو كواليس أحدث جلسة تصوير

يذكر أن بسمة بوسيل شاركت مؤخرًا بغناء رباعيات وتتر نهاية مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة الفنانة مي عمر وعرض بالنصف الأول لموسم دراما رمضان هذا العام وحقق نجاحًا كبيرًا.

محمد يوسف

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