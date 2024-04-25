بسمة بوسيل تنشر فيديو كواليس أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:
شاركت المطربة بسمة بوسيل متابعيها مقطع فيديو من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
ونشرت بسمة الفيديو، على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة".
يذكر أن بسمة بوسيل شاركت مؤخرًا بغناء رباعيات وتتر نهاية مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة الفنانة مي عمر وعرض بالنصف الأول لموسم دراما رمضان هذا العام وحقق نجاحًا كبيرًا.
بسمة بوسيل تنشر فيديو من أحدث جلسة تصوير
https://www.instagram.com/stories/bassmaboussel/3353380547805157500/
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