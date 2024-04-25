أكاديمية الفنون تنظم مهرجان الفيمتو آرت الدولي الثالث منتصف مايو

ياسر رشاد - القاهرة - بمشاركة11دولة عربية وأجنبية

الخميس 25/أبريل/2024 - 05:48 م 4/25/2024 5:48:45 PM

تنظم أكاديمية الفنون مهرجان "الفيمتو آرت" الدولي الثالث للأفلام القصيرة خلال الفترة من 13 إلى 16 مايو المقبل، دورة المخرج (هاني خليفة).

وصرحت الدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية بأن مسارح الأكاديمية سوف تشهد فعاليات هذا المهرجان الدولي الشبابي انطلاقًا من تنفيذ استراتيجية الدولة في رعاية الشباب الموهوبين، وتفجير طاقاتهم المبدعة، ومن الإيمان برسالة الأكاديمية في تعزيز القدرات الفنية للشباب، وتنمية مهاراتهم الإبداعية، وصقل موهبتهم الخلاقة من خلال صناعة محتوى فني ذي جودة وتقنية عالية وبإمكانيات مادية محدودة.

ومن جانبها أعلنت الدكتورة نبيلة حسن رئيس المهرجان أن عدد الأفلام المتقدمة لهذه الدورة بلغت 183 فيلمًا تمثل 11 دولة عربية وأجنبية هي: (مصر- اليمن - فلسطين - أفغانستان - فرنسا - المغرب - تونس - العراق - السعودية - سوريا - الجزائر).

وأضافت نبيلة حسن أن منافسات المهرجان في هذه الدورة تتضمن أربع مسابقات، هي:

١- مسابقة الأفلام القصيرة.

٢- مسابقة أفلام الموبايل.

٣- مسابقة الأفلام الوثائقية.

٤- مسابقة الفيديو الإبداعي( سوشيال ميديا ).

كما أعلن الفنان محمد خالد مدير المهرجان إلى أنه قد تم تصفية الأفلام المتقدمة للمهرجان بما يتلاءم مع شروط المسابقة فبلغت 107 فيلمًا، تم تصنيفها على النحو التالي: 55 أفلام قصيرة، و 22 أفلام الموبايل، و 20 فيلمًا وثائقيًا، و 10 فيديو إبداعي. وأشار خالد إلى أن نتيجة الأفلام المشاركة بالمهرجان من المزمع الإعلان عنها يوم السبت الموافق 27 من أبريل المقبل.