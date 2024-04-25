ختام مؤتمر الثقافة الإعلامية والمعلوماتية لتعزيز السلام العالمي

ياسر رشاد - القاهرة -

نظمت كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مؤتمر الثقافة الإعلامية والمعلوماتية من أجل التعايش والسلام العالمي، والذي اختتمت فعالياته أمس، وانطلق في الفترة (٢٢-٢٤)أبريل الجاري وافتتح المؤتمر بمقر الأمانة العامة للجامعة العربيةوذلك برعاية وحضور السيد السفير أحمد أبو الغيط الامين العام للجامعة العربية وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية والدكتور محمد الضويني ممثلا عن الامام الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والسفير اليارو ايرانثو جوتييرث سفير المملكة الإسبانية بالقاهرة والدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، رئيس المؤتمر، حيث تناول في كلمته أهمية رسالة الإعلام في إرساء قيم التعايش السلمي بين الشعوب والثقافات المختلفة لإرساء مباديء التسامح

والسلام بين الدول علي مستوي العالم ؛ وكذلك اهمية الثقافة الإعلامية في تشكيل الوعي وتوجيه الرأي العام نحو قضايا السلام ودور التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة والمعلومات في تحقيق هذه الأهداف.

فيما أشار الدكتور محمد النشار عميد كلية اللغةوالإعلام بالأكاديمية العربية ومقرر المؤتمر إلي أن منصات الإعلام المختلفة مليءة بالمعلومات المغلوطة والمضللة وخطاب الكراهية ؛ واصبح الفرد يتعرض لتوسنامي معلوماتي .

والآن نحن في حاجة ملحة لعمل شييء للحفاظ علي التفاهم العالمي ومن أجل نشر ثقافة السلام ومواجهة الصور الذهنية السلبية عن بعضنا البعض وضرورة الحد من التأثيرات السلبية لوساءل الإعلام .

وعلى هامش المؤتمر تم منح شهادة الدكتوراة الفخرية من الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لقداسة البابا تواضروس الثاني لعطائه الكبير في المجالات المختلفة لإرساء قيم المحبة والسلام، وشهادة الدكتوراة الفخرية للإمام الأكبر الاستاذ الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لعطائه الكبير لإرساء قيم التسامح والسلام لكافة شعوب الأرض.