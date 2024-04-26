الحكم بسجن حليمة بولند في قضية “فسق وفجور”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكّد حساب “المجلس” على موقع “إكس” أن “محكمة الجنايات الكويتية قضت بحبس الإعلامية حليمة بولند سنتين مع الشغل والنفاذ، وغرامة ألفي دينار عن تهمة التحريض على الفسق والفجور”.

وأوضح الحساب المرخّص من وزارة الإعلام الكويتية أن “المدعي مواطن تقدّم بشكوى ضد بولند مدعياً أنها حرّضته عبر صورها وفيديوات خاصة بها”.

وأطلّت مريم البحر، محامية بولند، في مقطع مصوّر على شبكات التواصل الاجتماعي، قالت فيه إن المعلومات المتداولة ليست دقيقة، وأنها ستعلن عن كل الحيثيات قريباً.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا منذ أشهر قليلة، مقطع فيديو مثيراً للجدل يظهر فيه شاب وهو يتحدث عن مشكلة تعاني منها الإعلامية حليمة بولند، متّهماً إياها بالتسبّب في طلاق شاب وزوجته.

وفي التفاصيل، كشف المحامي محمد المظفر عن رسالة تلقاها من شاب بهدف إرسالها إلى الإعلامية الكويتية وقد اتّهمها فيها بأنها السبب في طلاقه.

وجاء في الرسالة: “أنا شاب متزوج منذ 10 سنوات، وأرسلت لكي رسالة على “إنستغرام”، قلت فيها: اختاري أي ديرة وأنا أودّيكي، وكانت زوجتي تراقبني، فشاهدت الرسالة وصاحت غاضبة: وهو ما يصرف علينا”.

وأضاف الزوج في رسالته: “طلبت منه زوجته أن ينفق على منزله، ولكنه رفض، وظل يرسل رسائل لحليمة إلى أن طلبت زوجته منه الطلاق، ووافق هو على ذلك”.