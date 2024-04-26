بعد تصدّره شباك التذاكر.. يسرا تكشف مفاجأة عن فيلم “شقو”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة يسرا، عن مفاجأة كبيرة في دورها بفيلم “شقو”، الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو يوسف، ويعرض حاليًا في جميع السينمات بمصر والوطن العربي.

وقالت يسرا في تصريحات إعلامية إن أول من عرض عليها فكرة فيلم “شقو” كان الفنان عمرو يوسف بطل الفيلم، موضحة: “الدور كان جديدًا بالنسبة لي، والمخرج كريم السبكي شرح لي الدور بشكل تفصيلي”.

وفجَّرت يسرا مفاجأة عن دورها بالفيلم قائلة: “دوري في الفيلم كان مكتوبًا لرجل وعندما وافقت على فكرة الفيلم والقيام بالدور تم تغييره إلى دور سيدة شريرة”.

وأضافت: “فيلم شقو شدني من أحداثه الشيقة والجديدة خاصة أن الفنان عمرو يوسف شرح لي قصة الفيلم وأعجبتني فكرته للغاية”.

وأكدت يسرا أنها لا تقدم على أي عمل يجبرها على تشويه تاريخها الفني، لافتة: “لا يعنيني صغر الدور من كبره أو ضيفة شرف، المهم أن الدور يضيف للعمل الفني ويضيف لي شخصيًا، معربة عن سعادتها البالغة بالعمل مع مجموعة فيلم “شقو” والفنان عمرو يوسف.

يشار إلى أن فيلم “شقو” مستوحى من رواية “أمير اللصوص” لتشاك هوجان، حيث تدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي رومانسي كوميدي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.