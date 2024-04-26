بـ"بوستر تشويقي" لمباراة الملاكمة.. تركي آل الشيخ يواصل الترويج لنزال "حلبة النار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية الترويج لنزال الملاكمة المرتقب "حلبة النار" بين الملاكم الأوكراني أولكسندر أوزيك، والملاكم الإنجليزي تايسون فيوري والمقرر إقامته يوم 18 مايو المقبل.

ونشر "تركي" بوستر تشويقي للنزال عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، منها "X" وظهر على البوستر نجمي الملاكمة أوزيك وتايسون وسط حلبة من النار وعلق "تركي": قتال تاريخي ينتظركم بين أبطال الملاكمة أولكسندر أوزيك وتايسون فيوري يتصارعان على 4 أحزمة يوم 18 مايو في المملكة أرينا".

وكشف "تركي" عن توافر تذاكر المباراة عبر منشور نشره على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي منها تطبيق "X" وعلق: "التذاكر متوفرة الآن، يتواجه العمالقة أولكسندر أوزيك وتايسون فيوري في نزال أسطوري بسجل خال من الهزائم وعلى أربعة أحزمة في حلبة النار، كن جزءًا من هذا الحماس وشاهد تاريخًا يصنع في قلب الرياض، 18 مايو في المملكة أرينا".

وكان من المفترض إقامة مباراة "حلبة النار" يوم 17 فبراير الماضي، وتم تأجيله بسبب تعرض بطل الوزن الثقيل تايسون فيوري لإصابة فوق عينه اليمنى خلال تدريباته في الرياض، حيث يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وأعرب المتحدث الرسمي باسم الملاكم عن أسفه لتأجيل هذا الحدث المرتقب الذي ينتظره الملايين حول العالم.

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