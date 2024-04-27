ياسمين عبد العزيز تحرق مفاجأة إسعاد يونس:"رخمة أوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - شوقت الفنانة إسعاد يونس جمهورها لضيف حلقتها المقبلة، وشاركته بمنشور من خلال صفحتها الخاصة على موقع ان، لها مع أحد الفنانات دون الكشف عن اسمها، لتختبر الجمهور.

وبمجرد نشرها الصورة بادرت الفنانة ياسمين عبد العزيز بحرق المسابقة، والكشف عن هوية الضيفة من خلال تعليق على الصورة.

وسألت إسعاد:"ضيفتي في الحلقة اللي جاية يا ترى مين ؟".

وردت ياسمين قائلة:" أنا.. رخمة أوي صح"

وتشهد الحلقة أحدث ظهور للفنانة ياسمين عبد العزيز في برنامج تليفزيوني بعد انفصالها عن الفنان أحمد العوضي

وتعرض إسعاد يونس برنامجها صاحبة السعادة على قناة dmc،