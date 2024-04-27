ابنة عمرو دياب تعلق على مظاهرات طلاب أمريكا دعما للقضية الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أعادت جنا ابنة الفنان عمرو دياب، نشر عددا من مقاطع الفيديوهات الخاصة بمظاهرات عدد من طلاب الجامعات الأمريكية دعمًا للشعب الفلسطيني في محاولة للضغط على الإدارة الأمريكية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ومن ضمن هذه الفيديوهات مظاهرة عدد من طلاب جامعة نيويورك الأمريكية الذين اصطفوا أمام قوات الشرطة إلى جانب فيديو آخر لطالب من جامعة أوكسفورد وهو يعلن تضامنه مع الشعب الفلسطيني وتظاهره خارج الجامعة، وفيديو آخر لتظاهرات طلاب جامعة أوهايو وسط مشادات بينهم وبين قوات الأمن.

ودعمت "جنا" القضية الفلسطينية ونددت بمواصلة الكيان الصهيوني قصف قطاع غزة واستشهاد الآلاف من الأسر والأطفال، إذ قامت بنشر صورة عبر "ستوري" حسابها الرسمي على "إنستجرام" وعلقت: "أدعو يومًا ما أن يستيقظ الأطفال على أصوات الطيور وليس القنابل".

كما قامت بنشر مقطع فيديو آخر أوضحت خلاله محاولة الإعلام الغربي والصهيوني تشويه حقيقة ما يحدث في فلسطين.

وكشفت "جنا" مؤخرًا عن تعاقدها مع شركة "إنترسكوب" وهي شركة تسجيلات أمريكية لتعلن عن بدء مسيرتها الغنائية بشكل احترافي على خطى والدها النجم عمرو دياب.

يذكر أن آخر أغاني جنا دياب كانت بعنوان "So Stupid" ونشرتها عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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