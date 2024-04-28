أهم المحطات في حياة نور الشريف بذكرى ميلاده

ياسر رشاد - القاهرة - يحل اليوم ذكرى ميلاد النجم الكبير نور الشريف، الذي يُعتبر واحدًا من أبرز المُمثلين في تاريخ السينما المصرية الحديثة، وأهم من جسد الشخصيَّة المصريَّة بِكُل أشكالها الاجتماعيَّة على شاشة السينما.
قدَّم نور الشريف، خلال مشواره الفني الطويل العديد من الأعمال الهامة في تاريخ السينما، والتلفزيون، والمسرح، وحصل على العديد من الجوائز حتَّى لقِّب بـ "صائد الجوائز"، كما لهُ سبعة أفلام في قائمة أفضل مئة فيلم مصري حسب استفتاء شارك فيه العديد من النُقاد المصريين سنة 1996.
وتستعرض بوابة الخليج 365 لمتابعيها أهم المحطات في حياة نور الشريف:-
- وُلد في حي السيدة زينب بِمدينة القاهرة.
- التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج منه سنة 1967 بتقدير امتياز، وكان ترتيبه الأوَّل على دفعته.
- تزوج من الفنانة بوسي سنة 1972، وانفصلا سنة 2006، ثم عادا مرة أخرى سنة 2015 أثناء مرضه، ولهُ ابنتان هما سارة، ومي.
- تزامن ظهور الفنان القدير نور الشريف، مع تراجع الاهتمام بالمسرح والسينما في مصر، بعد حرب 1967 "النكسة" .
- بعد تخرجه بفترة قصيرة، دعاه المخرج محمد فاضل إلى مبنى التلفزيون، فكان يبحث عن ممثِّلين لمسلسله الجديد، وبعد عدَّة لقائات بينهم أبلغه أنَّه اختاره لدور "عادل عوض".
- ومع الوقت بدأ يلفت انتباء المشاهدين، ويصبح معروفًا وتشير إليه الناس في الشوارع.
- تُوفي نور الشريف في يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2015، بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة، عن عُمر يناهز 69 سنة.