أهم المحطات في حياة نور الشريف بذكرى ميلاده

ياسر رشاد - القاهرة - يحل اليوم ذكرى ميلاد النجم الكبير نور الشريف، الذي يُعتبر واحدًا من أبرز المُمثلين في تاريخ السينما المصرية الحديثة، وأهم من جسد الشخصيَّة المصريَّة بِكُل أشكالها الاجتماعيَّة على شاشة السينما.

قدَّم نور الشريف، خلال مشواره الفني الطويل العديد من الأعمال الهامة في تاريخ السينما، والتلفزيون، والمسرح، وحصل على العديد من الجوائز حتَّى لقِّب بـ "صائد الجوائز"، كما لهُ سبعة أفلام في قائمة أفضل مئة فيلم مصري حسب استفتاء شارك فيه العديد من النُقاد المصريين سنة 1996.

وتستعرض بوابة الخليج 365 لمتابعيها أهم المحطات في حياة نور الشريف:-