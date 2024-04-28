حصيلة إيرادات فيلم "الحريفة" منذ طرحه في آخر ليلة عرض

ياسر رشاد - القاهرة - يستمر فيلم الحريفة، بطولة النجوم الشباب نور النبوي، كزبرة، نور إيهاب، في السينمات المصرية، حيث حقق منذ طرحه 73,664,700 جنيه في شباك تذاكر دور العرض السينمائي.

فيلم الحريفة

ويضم فيلم الحريفة كل من: الفنان الشاب نور النبوي، نور إيهاب، سليم الترك، أحمد غزي، خالد الذهبي، وآخرين، إضافة لعدد من ضيوف الشرف من بينهم شريف دسوقي، وبيومي فؤاد وميدو، من إخراج رؤوف السيد وتأليف إياد صالح، إنتاج طارق الجنايني.

فيلم الحريفة

آخر أعمال الفنان نور النبوي السينمائية:

يشار إلى أن آخر أعماله فيلم "5 جولات" ومسلسل "راجعين يا هوي"، وتدور أحداثه حول شاب يهوى رياضة فنون القتال المختلطة، ويخوض الشاب رحلة طويلة مليئة بالتحديات والمباريات لكي يبرهن على موهبته للجميع، وتتناول أيضًا الأحداث حياة مغنيي الراب ومن ثم تتوالى الأحداث.

‎ ويعتبر فيلم خمس جولات FIVE ROUNDS هو أول فيلم في مصر والشرق الأوسط يناقش رياضة MMA، والراب، حيث تدور أحداث الفيلم حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيي الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

‎ فيلم خمس جولات للنجم ماجد المصري، بطولة آدم شرقاوي، نور النبوي وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبدالمنعم، مدير تصوير أحمد عبدالعزيز، إعداد موسيقي محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبدالعزيز، توزيع خارجي شركة أورينت، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف.

أبطال مسلسل "راجعين يا هوى"

المسلسل بطولة خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبدالعزيز، سلمى أبوضيف، مصطفى درويش، إسلام جمال، شريف حافظ، آية سماحة، سلوى محمد علي، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

قصة مسلسل "راجعين يا هوى"

تدور أحداث المسلسل حول بليغ أبوالهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.