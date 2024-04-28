الثلاثاء المقبل.. دينا الشربيني ضيفة برنامج "كلمة أخيرة" مع لميس الحديدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تحل الفنانة دينا الشربيني ضيفة على برنامج "كلمة أخيرة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على فضائية "ON" الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة 9:30 مساءً.

تكشف "دينا الشربيني" كواليس تصوير مسلسل "كامل العدد +1"، وتتحدث عن النجاح الكبير الذي حققه العمل الفني الدرامي في رمضان 2024.

كما تكشف عن دورها في فيلم "شقو" الذي عرض في السينمات المصرية والخليجية الأيام الماضية.

فيلم "شقو" من بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

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