ملك أحمد زاهر: تخوفت من دوري في مسلسل "محارب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشفت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، عن كواليس دورها في مسلسل "محارب"، الذي عرض في دراما رمضان 2024.

وقالت ملك إنها تخوفت من دورها كونه جديد عليها من خلال شخصية فتاة شريرة لكن هذه المرة تشجعت وشعرت بأنها تريد أن تثبت نفسها بقوة.

وأضافت ملك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل، والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2": "المؤلف محمد سيد بشير رشحني للدور وكلمني وقالي أنا عارف إن الدور صغير لكن عارف إنك هتقدميه حلو.. واللي بيفرق معايا هو أهمية الدور نفسه مش حجمه ومهم في إيه وهتستفاد بإيه من خلاله".

وأشارت ملك إلى أنها تعاونت مع والدها الفنان أحمد زاهر سابقا في عدة أعمال ولكنها تتعامل معه كفنان خلال تصوير العمل وليس بصفته والدها.

واختتمت ملك حديثها أنها لاقت عدة صعوبات قبل تجسيدها شخصية راندا في مسلسل محارب، لأن الشخصية شريرة.