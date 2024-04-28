وفاة والدة الفنان السوري قيس الشيخ ونجوم الفن يقدمون واجب العزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن الفنان السوري قيس الشيخ، وفاة والدته الفنانة خديجة العبد ، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".

ونعى "قيس الشيخ" والدته، وكتب في منشور عبر حسابه على "انستجرام": "الله معك يا أمي يا حنونة يا ست الكل سلميلي على بابا".

ونعت نقابة الفنانين في دمشق بدولة سوريا والدة قيس الشيخ، عبر الحساب الرسمي بموقع فيسبوك، وكتبت: "وفاة الزميلة الفنانة القديرة خديجة العبد، ونوافيكم لاحقا بموعد التشييع والدفن وموعد العزاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وقدم نجوم الفنان واجب العزاء بالتعليق عبر حساب قيس الشيخ على موقع "إنستجرام".

وعلقت الفنانة التونسية درة: "الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة، البقاء لله يا قيس".

وقالت الفنانة سيرين عبدالنور: "العمر إلك.. الله يرحمها وتكون نفسها بالسما".

وأضافت المطربة لطيفة: "البقاء والدوام لله ربنا يرحمها ويغفرلها وربنا يصبرك على فراقها".

وقدمت هند صبري واجب العزاء، وعلقت: "البقاء لله يا قيس .. الله يرحمها ويصبركم".

قيس الشيخ ممثل سوري تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق في عام 1998، وشارك في العديد من المسلسلات الدرامية أبرزها: (أيام شامية، الطير، صلاح الدين الأيوبي، التغريبة الفلسطينية، ما ملكت أيمانكم، زمن البرغوت ، الخائن، والنسيان).

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