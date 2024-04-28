انتهك حقوق فنان راحل.. دريك يحذف أغنيته الجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعمل المغني الكندي دريك مع فريقه حالياً على حذف أغنيته الجديدة Taylor Made Freestyle لاستخدامه مقطع صوتي فيها للمغني الراحل توباك شاكور قام بإنشائه باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أنه تم حذف الأغنية من حسابات دريك على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة الفائت، كما أنه يعمل وفريقه على إزالتها من جميع المنصات الأخرى.

وأرسل محامو توباك شاكور خطاباً إلى دريك بسبب “انتهاكه الصارخ” لحقوق ملكية النجم الراحل، كما حددوا له مدّة 24 ساعة لإزالة الأغنية.

وأضاف الخطاب أن “عائلة شاكور تشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب استخدام دريك غير المُصرح به لإرث الفنان الراحل العظيم”.

وأصدر دريك الأغنية المذكورة يوم الجمعة الفائت والتي هاجم فيها المغني كيندريك لامار بعد خلافهما مع المغني جي كول الذّي وصف علاقتهم بـ “الثلاثي الكبير”.