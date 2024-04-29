إيلون ماسك في الصين في زيارة مفاجئة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف مصدران أنّ الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” الملياردير الأميركي إيلون ماسك وصل إلى بكين، أمس الأحد، في زيارة مفاجئة لثاني أكبر سوق لشركته.

وأظهر تطبيق لتتبّع رحلات الطيران أنّ طائرة خاصة لها صلة بماسك هبطت في بكين أمس الأحد.

وأضاف أحد المصدرين لوكالة “رويترز” أنّ ماسك سيسعى لمقابلة مسؤولين صينيين كبار في بكين لمناقشة إطلاق برمجيات القيادة الذاتية في الصين، والحصول على موافقة لنقل بيانات تمّ جمعها في البلاد، إلى الخارج لبرمجة خوارزميات تقنيات القيادة الذاتية.

ووفقًا لاشتراطات الجهات التنظيمية الصينية، تُخزّن “تسلا” منذ عام 2021 جميع البيانات التي جمعها أسطولها الصيني في شنغهاي، ولم تنقل أيًا منها إلى الولايات المتحدة.

وقبل 4 سنوات، أطلقت شركة “تسلا” نظام “إف.إس.دي”، وهو الإصدار الأكثر تطورًا من برمجيات القيادة الذاتية الخاصة بها، لكنّها لم تطرحه بعد في الصين على الرغم من دعوات العملاء لها للقيام بذلك.

منافسة صينية

وخلال الشهر الحالي، قال ماسك: إنّ “تسلا” قد تُتيح نظام “إف.إس.دي” للقيادة الذاتية للعملاء في الصين “قريبًا جدًا”.

وتسعى شركات صناعة سيارات صينية منافسة مثل “أكس بانغ” إلى التفوّق على “تسلا” من خلال طرح برمجيات مماثلة.

وتأتي الزيارة بعد أكثر من أسبوع من إلغاء ماسك خطة لزيارة الهند للقاء رئيس الوزراء ناريندرا مودي، عازيًا ذلك “إلى التزامات تسلا الكبيرة للغاية”.

وفي الشهر الحالي، قالت الشركة إنّها ستسرح 10% من قوة العمل لديها في ظل مواجهتها لصعوبات بسبب تراجع المبيعات وحرب أسعار آخذة في التزايد مع شركات صينية منافسة في مجال السيارات الكهربائية.

وتتزامن زيارة ماسك مع معرض سيارات بكين الذي افتُتح الأسبوع الماضي، ويستمر حتى الرابع من مايو/ أيار المقبل، لكنّ “تسلا” ليست مشاركة فيه ولم تحضره منذ عام 2021.