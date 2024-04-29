شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشريف فى ندوة أرشيفية: هنيدى وعلاء ولى الدين وأشرف عبد الباقى جيل متميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت القناة الوثائقية، ندوة نادرة للفنان الراحل نور الشريف بمناسبة ذكرى ميلاده، والتي نُظمت على هامش فعاليات الدورة 32 من معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2005، وكشف عن رأيه في جيل الشباب وقتها قائلاً: جيل الشباب في عدد كبير متميزين، وأنا مندهش في فترة من الفترات جيل هنيدي وأشرف عبد الباقى بيتعرضوا لهجوم عنيف، وكأنهم نزلوا بالبراشوت في التمثيل، فمثلا هنيدي قال جملة واحدة مع عادل إمام عمل مشهد واحد، وعلاء ولي الدين عمل أدوار صغيرة كتير معايا، وأشرف عبد الباقى مع محمود عبد العزيز عامل دور في جملتين في المسرح، ولم يصلوا للبطولة إلا بعد على الأقل 10 سنين، واندهشت من الحملة الممنهجة ضدهم، ونجاحهم بالإيرادات اللى بيحققوها شيء جدير بالاحترام".

وعن نقد الصحفيين لفيلم عمارة يعقوبيان وقتها قال نور الشريف: "من العجائب أن الناس بتهاجم الفيلم قبل ما يتعرض، يعنى المفروض يستنى يشوف الفيلم ولو عاوز ينتقد ينتقد القصة، فمش فاهم إزاى بينتقد العمل قبل ما يتعرض".

وقال الفنان نور الشريف: "بعتقد أن العطار والسبع بنات من أهم المسلسلات ولكن اللى حصل الناس كان نفسها تشوفنى مرة تانية في الحاج متولى، فاتصدموا في شخصيتى في السبع بنات عشان الحاج صالح بيسمع كلام زوجته وبيحبها أوى، لكن هما كان عاجبهم الخيال العلمي إنه الحاج متولى متجوز أربعة وسعداء مع بعض، وأعتقد إن ده السبب عن قناعة، ومتأكد أن العطار والسبع بنات لو اتعاد مرة تانية الناس هتحبه".

وتابع نور الشريف: "أنا مش بحب أعمل دورين شبه بعض ورا بعض، وبحب اكسر شكل الشخصية، ولما نتكلم عن مسلسل عيش أيامك عن أزمة منتصف العمر وهى أزمة حقيقية موجودة في كل البيوت، ولم يتم تناولها في أى عمل نهائي، ودايما بنلاقى المشكلة الأب والأم هي البنات والأولاد، لكن مشكلة الأب والام مع بعض عمر ما حد تناولها، ولكنها موجودة في كل بيت".

واحتفت القناة الوثائقية بعيد ميلاد الفنان نور الشريف، بعرض ندوة للراحل ضمن "أرشيف المعرض" التي نُظمت عام 2005، وتحدث فيها الفنان نور الشريف عن رحلته الفنية، وأبرز أعماله بين الدراما والسينما والمسرح، متطرقًا إلى علاقاته بعدد من النجوم الكبار، مثل الفنان عادل إمام، والفنان أحمد زكي، بالإضافة إلى دور الفن في طرح مختلف القضايا الاجتماعية ومناقشتها.