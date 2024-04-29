شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Godzilla x Kong: The New Empire يحقق 491 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الفانتازيا والحركة Godzilla x Kong: The New Empire إلى 491 مليونًا و340 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 29 مارس الماضى حول العالم، العمل من إنتاج شركة Warner Bros.

وانقسمت إيرادات العمل إلى 176 مليونًا و240 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و315 مليونًا و100 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة deadline فإن فيلم الفنتازيا الجديد Godzilla X Kong يقترب من حاجز النصف مليار دولار إيرادات خلال أسبوعين من العرض فى 71 سوقًا بجميع أنحاء العالم.

فيلم Godzilla vs. Kong الأخير الذي عرض في عام 2021، من بطولة ألكسندر سكارسجارد وميلي بوبي براون وريبيكا هول وبريا تايري هنري وشون أوجوري وإيزا جونزاليس وجوليان دينيسون ولانس ريديك وكايل تشاندلر وديميان بشير وكايلي هوتل وحكيم كاى كاظم ورونى تشينج.

ويدور فيلم Godzilla x Kong: The New Empire حول تصادم اثنين من العمالقة القدماء، جودزيلا وكونج، في معركة ملحمية بينما يكشف البشر عن أصولهم المتشابكة وارتباطهم بألغاز جزيرة الجمجمة.