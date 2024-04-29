شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز وصاحبة السعادة يتصدران التريند قبل الحلقة المنتظرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر اسم النجمة ياسمين عبد العزيز وبرنامج صاحبة السعادة تريند مواقع التواصل الاجتماعى قبل الحلقة المنتظرة التي تحل فيها ياسمين عبد العزيز ضيفة على الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" على قناة dmc وتعرض على جزأين يومي الإثنين 6 مايو والثلاثاء 7 المقبلين.

وكانت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس قد أثارت حيرة متابعيها حول هوية ضيفة الحلقة المقبلة ونشرت صورة تجمعها بالنجمة ياسمين عبد العزيز بظهرها على "إنستجرام" وسألت متابعيها يا ترى مين الفنانة دى، دون الكشف عن هويتها.

لكن كانت المفاجأة تعليق الفنانة ياسمين عبد العزيز على الصورة كاشفة بأنها هي ضيفة الحلقة ليكون أول ظهور لها في برنامج تليفزيوني بعد انفصالها عن الفنان أحمد العوضي حيث كتبت ضاحكة قائلة: "أنا.. رخمة أوى صح".

وتشهد الحلقة حديث ياسمين عبد العزيز عن بداية مشوارها الفنى من الاعلانات وتقديم أكثر من أغنية من الأعلانات التى قدمتها، كما تحتفل ياسمين مع اسعاد يونس بشم النسم بتناول الفسيخ والرنجة والبصل خلال الحلقة التى ينتظرها عشاق ياسمين عبد العزيز ومتابعى برنامج صاحبة السعادة.

وكان آخر أعمال ياسمين عبد العزيز الفنية مسلسل "ضرب نار" الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى 2023، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.