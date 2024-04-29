شكرا لقرائتكم خبر عن محمود قابيل وأشرف فايق يشيعان جثمان المخرج والسيناريست عصام الشماع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص كل من الفنان محمود قابيل والمخرج أشرف فايق على حضور تشييع جثمان الراحل المؤلف والمخرج عصام الشماع من مسجد السيدة نفيسة، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.

ووصل منذ قليل جثمان المؤلف عصام الشماع، إلى مسجد السيدة نفيسة، وسط تجمع كبير من أقاربه وأصدقائه، لأداء صلاة الجنازة عليه، على أن يشيع الجثمان إلى مثواه الأخير ودفنه بمقابر الأسرة، وكان قد توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم .

من أعمال عصام الشماع مسلسل "الكبريت الأحمر" بطولة أحمد السعدنى، داليا مصطفى، ريهام حجاج، هانى عادل، عبد العزيز مخيون، سميرة مقرون، جليلة محمود، أشرف زكى، رباب ممتاز، صبرى عبد المنعم، أمال رمزى، ابتهال الصريطى، عارفة عبد الرسول، أحمد عبد الله محمود، وفاء قمر، نهى عادل، ندا بهجت، سحر رامى، زكى فطين عبد الوهاب وتأليف عصام الشماع وإخراج سيف يوسف.

تدور أحداث مسلسل "الكبريت الأحمر" حول حياة الضابط معتز "أحمد السعدنى"، الذي يستدعى ليحقق بقضايا اشتعال نيران متكررة دون سبب بحي شعبي، وهناك يتشاجر مع المشعوذ شمس "عبد العزيز مخيون" وبعدها تتبدل حياته من السيء للأسوأ، وتختفي زوجته إلهام "سميرة مقرون" ويظل في حلقة البحث عنها.



وصول الجثمان



احمد صلاح السعدني بجنازة عصام الشماع



احمد صلاح السعدني

الحزن علي الوجوه في جنازة المخرج عصام الشماع



محمد محمود عبد العزيز



الحزن يخيم علي الوجوه



الحزن يخيم علي الوجوه في جنازة المخرج



الحزن يخيم علي الوجوه



الفنان محمود قابيل



الفنان محمود قابيل

المخرج محممد محمود عبد العزيز



جنازة المخرج عصام الشماع



حضور جنازة المخرج عصام الشماع



حضور جنازة المخرج عصام الشماع



حضور جنازة المخرج عصام الشماع



جثمان المخرج عصام الشماع



سيارة تحمل جثمان المخرج



محمد محمود عبد العزيز ومحمود قابيل