شكرا لقرائتكم خبر عن المؤلف مهاب طارق يحتفل بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل السيناريست مُهاب طارق مؤلف مسلسل جعفر العمدة بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني، وسط حضور عدد من الأقارب والأصدقاء.

واحتفل مُهاب طارق، بخطوبته بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء المقربين للعروسين، وشارك متابعيه مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام.



مهاب طارق

وفي سياق آخر، حقق مهاب طارق، نجاحًا كبيرًا مؤخرًا من خلال مسلسل حالة خاصة، إذ كان من تأليفه، وكانت تدور أحداث العمل حول المحامي نديم أبو سريع الذي يمتلك قدرات خاصة، ويلتحق بالعمل في مكتب محاماة شهير تمتلكه أماني النجار، وتمتلئ رحلة نديم بالتحديات الصعبة، ورغم استغلاله في الكثير من الأمور، إلا أن شخصيته وقلبه الأبيض كانا دائمًا منقذين له.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين أبرزهم طه دسوقي، وغادة عادل، وهاجر السراج، وحسن أبو الروس، ونبيل علي ماهر، ووئام مجدي، وأحمد الأزعر، وآدم وهدان، وآدم النحاس، وأحمد طارق.

