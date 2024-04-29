شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشريف بندوة أرشيفية: وضع اسم عادل إمام قبلى فى عمارة يعقوبيان كان بالاتفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت القناة الوثائقية، ندوة نادرة للفنان الراحل نور الشريف بمناسبة ذكرى ميلاده، والتي نُظمت على هامش فعاليات الدورة 32 من معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2005، وتحدث نور الشريف عن فيلم عمارة يعقوبيان قائلاً: "أتمنى ربنا يوفقنا ويحقق النجاح وأنا وعادل إمام بنتقابل بعد 20 سنة من آخر أعمالنا سوياً".

وعن وضع اسمه بعد اسم عادل إمام في التتر رغم في السابق كان اسم نور الشريف هو الأول، قال نور الشريف: "في عُرف في السينما إن اللى أجره أكبر يتكتب اسمه الأول، وربنا يزيده، عشان كده ما اشتغلناش مع بعض سنين طويلة".

وتابع نور الشريف: "زمان كان اسمى الأول فعلا وهو بعدى، ولكن في عمارة يعقوبيان، كان بالاتفاق، اتقسمت الأسماء نصين، نص عادل إمام ومعه مجموعة من الممثلين، والنص التانى أنا ومعايا مجموعة من الممثلين، وأنا قبلت ده عشان نعمل فيلم جميل".

وقال الفنان نور الشريف: "بعتقد أن العطار والسبع بنات من أهم المسلسلات ولكن اللى حصل الناس كان نفسها تشوفنى مرة تانية في الحاج متولى، فاتصدموا في شخصيتى في السبع بنات عشان الحاج صالح بيسمع كلام زوجته وبيحبها أوى، لكن هما كان عاجبهم الخيال العلمي إنه الحاج متولى متجوز أربعة وسعداء مع بعض، وأعتقد ان ده السبب عن قناعة، ومتأكد أن العطار والسبع بنات لو اتعاد مرة تانية الناس هتحبه".

وتابع نور الشريف: "أنا مش بحب أعمل دورين شبه بعض ورا بعض، وبحب اكسر شكل الشخصية، ولما نتكلم عن مسلسل عيش أيامك عن ازمة منتصف العمر وهى ازمة حقيقية موجودة في كل البيوت، ولم يتم تناولها في اى عمل نهائي، ودايما بنلاقى المشكلة الأب والأم هي البنات والأولاد، لكن مشكلة الاب والام مع بعض عمر ما حد تناولها، ولكنها موجودة في كل بيت".

واحتفت القناة الوثائقية بعيد ميلاد الفنان نور الشريف، بعرض ندوة للراحل ضمن "أرشيف المعرض" التي نُظمت عام 2005، وتحدث فيها الفنان نور الشريف عن رحلته الفنية، وأبرز أعماله بين الدراما والسينما والمسرح، متطرقًا إلى علاقاته بعدد من النجوم الكبار، مثل الفنان عادل إمام، والفنان أحمد زكي، بالإضافة إلى دور الفن في طرح مختلف القضايا الاجتماعية ومناقشتها.