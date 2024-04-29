شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المؤلف عصام الشماع.. وتشييع الجنازة اليوم من مسجد السيدة نفيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن وفاة المخرج والمؤلف عصام الشماع، ومن المقرر أن يشيع جثمان الراحل من مسجد السيدة نفيسة ظهر اليوم الاثنين.

من أعمال عصام الشماع مسلسل "الكبريت الأحمر" بطولة أحمد السعدنى، داليا مصطفى، ريهام حجاج، هانى عادل، عبد العزيز مخيون، سميرة مقرون، جليلة محمود، أشرف زكى، رباب ممتاز، صبرى عبد المنعم، أمال رمزى، ابتهال الصريطى، عارفة عبد الرسول، أحمد عبد الله محمود، وفاء قمر، نهى عادل، ندا بهجت، سحر رامى، زكى فطين عبد الوهاب وتأليف عصام الشماع وإخراج سيف يوسف.

تدور أحداث مسلسل "الكبريت الأحمر" حول حياة الضابط معتز "أحمد السعدنى"، الذي يستدعى ليحقق بقضايا اشتعال نيران متكررة دون سبب بحي شعبي، وهناك يتشاجر مع المشعوذ شمس "عبد العزيز مخيون" وبعدها تتبدل حياته من السيء للأسوأ، وتختفي زوجته إلهام "سميرة مقرون" ويظل في حلقة البحث عنها.