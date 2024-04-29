شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان الفنانة السورية خديجة العبد ظهر اليوم والعزاء غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشيع جثمان الفنانة خديجة العبد والدة الفنان السوري قيس شيخ نجيب ظهر اليوم من مسجد حسيبة، فيما يدفن جثمان الراحلة في مقابر الدحداح بسوريا والعزاء يومي الثلاثاء والأربعاء بصالة نقابة الأطباء، ومن أشهر أعمال الراحلة كان مسلسلات ضايعة تشرين ودائرة النار وأيام شامية واعتزلت التمثيل منذ فترة لتتولى تربية أولادها.

آخر مشاركات قيس شيخ نجيب في الدراما المصرية كانت من خلال مسلسل "هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبرى، ماجدة زكى، هشام سليم، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوى، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبى، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، على قنديل.

مسلسل "هجمة مرتدة" مأخوذة من الملفات الحديثة للمخابرات المصرية، وتدور أحداثه حول شاب مصرى يعمل فى الخارج ويحاول التواصل مع جهاز المخابرات بعد محاولة تجنيده من قبل استخبارات دولة أجنبية، ويبدأ بعد ذلك التدريب على يد مسئولين من المخابرات المصرية ليتمكن من خداع الجهات المعادية.