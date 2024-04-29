شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولي تستعد للانتقال إلى نيويورك وسط قضية مصنع النبيذ مع براد بيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد أنجلينا جولي للانتقال بشكل كامل إلى نيويورك في أقرب وقت ممكن، حسبما زعم مصدر مقرب منها، حيث أمضت أنجلينا معظم عام 2024 في نيويورك وسط معركة الطلاق المستمرة مع زوجها السابق براد بيت، ويقال إنها أصبحت تفضل الإقامة في المدينة المزدحمة، وسئمت من العيش في لوس أنجلوس.

وحسب ما أكد مصدر لموقع National Enquirer فإن أنجلينا عليها الانتظار حتى تنتهي من الأمور فيما يتعلق بحقوق الحضانة والزيارة، حيث يستغرق الأمر وقتا طويلا.

لا يزال الزوجان السابقان يتشاجران حول مشروعهما المشترك Château Miraval، مصنع النبيذ الفرنسي، حيث اشتراه الثنائي معًا قبل أن يعقدا قرانهما في عام 2014، ويجادل "بيت" الآن بأن يتم منحه السيطرة على مصنع النبيذ، لامتلاكه 60% بينما تمتلك هى 40% عندما تزوجا، وكان الاتفاق أن تحصل منه على 10%، وهو اتفاق بنسبة 50/50 لكنه لم يحدث.

ويجمع براد بيت وأنجلينا جولي، ستة أطفال، مادوكس 22 عاماً، باكس 19 عاماً، زهراء 18 عاماً، شيلوه 17 عاماً، والتوأم نوكس وفيفيان 15 عاماً، وعلي جانب اخر زعم محامو الممثلة العالمية أنجلينا جولي أن طليقها النجم العالمى براد بيت، كان يسيء معاملة الممثلة جسديًا قبل حادث الطائرة عام 2016 الذي أدى إلى تقديمها طلب الطلاق، وفقًا لملف جديد للمحكمة، ولم يرد بيت بعد على هذا الاتهام.



انجلينا وبراد بيت

ويأتي هذا الادعاء الجديد كجزء من المعركة القانونية المستمرة بين الزوجين السابقين بشأن مصنع النبيذ الفرنسي Château Miraval، حيث تدعي جولي أن بيعها للعقار قد تم حظره من قبل بيت، وأنه لن يسمح بذلك إلا إذا وافقت على الصفقة.

وفي الملف الجديد، الذي شاركه موقع PEOPLE، يقدم محامو جولي الادعاء: "في حين أن تاريخ بيت في الاعتداء الجسدي على جولي بدأ قبل وقت طويل من رحلة العائلة بالطائرة في سبتمبر 2016 من فرنسا إلى لوس أنجلوس، وكانت هذه الرحلة هي المرة الأولى التي يوجه فيها الاعتداء الجسدي على الأطفال أيضًا، ثم تركته جولي على الفور".

وإلى الان رفض ممثل عن بيت التعليق على مزاعم الاعتداء الجديدة، وقال أحد أصدقاء بيت المطلعين على المعارك القانونية للزوجين السابقين لمجلة PEOPLE:" هذا نمط من السلوك - كلما كان هناك قرار يتعارض مع الجانب الآخر، فإنهم يختارون باستمرار تقديم معلومات مضللة و/أو غير دقيقة و/أو غير ذات صلة كوسيلة لإلهاء، كانت هناك محاكمة حضانة مطولة شملت تاريخ علاقتهما بالكامل، والقاضي الذي استمع إلى كل الأدلة ما زال يمنحه حضانة بنسبة 50/50".

وبحسب ما ورد، فإن الحادث المزعوم على متن طائرة متجهة من أوروبا إلى الولايات المتحدة في 14 سبتمبر 2016، يتعلق بأحد أبناء الزوجين السابقين، ماديكس.

ويُزعم أن بيت تعامل بشكل عنيف جسديًا مع ابنهما البالغ من العمر 15 عامًا عندما حاول الأخير نزع فتيل الموقف بين والديه، ونفى فريق بيت جميع مزاعم ارتكاب أي مخالفات تتعلق بالحادث المزعوم.

كان بيت أيضًا موضوع "تحقيق في إساءة معاملة الأطفال" فيما يتعلق بتورط ماديكس المزعوم في حادث الطائرة المزعوم، وتم إجراؤه من قبل إدارة خدمات الطفل والأسرة في لوس أنجلوس، والتي ورد أنها برأته لاحقًا من ارتكاب أي مخالفات.