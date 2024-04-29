شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشريف فى ندوة أرشيفية: أكتر ممثلة سعدت بالتمثيل أمامها هى سعاد حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت القناة الوثائقية، ندوة نادرة للفنان الراحل نور الشريف بمناسبة ذكرى ميلاده، والتي نُظمت على هامش فعاليات الدورة 32 من معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2005، وتحدث عن الممثلات اللاتي يفضل التمثيل أمامهن قائلاً: "مش بيهمنى مين بيمثل قدامى سواء راجل أو ست، بقدر ما يهمنى إنه يكون ماسك الدور، وأكتر ممثلة سعدت بالتمثيل أمامها هى سعاد حسني".

وتابع نور الشريف: "أنا لما بمثل مش بشوف اللى قدامى سعاد حسني أو ميرفت أمين، ولكن بشوف الشخصية اللى مكتوبة في السيناريو، لو هي مترجمة الشخصية صح بكون سعيد بيها جدا، لكن في ممثلات بتكون صاحية من النوم وتبقى حاطة ايشادو وايلاينر وتبقى فلاحة وحاطة مانكير، فبيكون في حاجات بتستفز الواحد، فالأهم سواء واحد أو واحدة إنها تعمل الدور صح".

وقال الفنان نور الشريف: "بعتقد أن العطار والسبع بنات من أهم المسلسلات ولكن اللى حصل الناس كان نفسها تشوفنى مرة تانية في الحاج متولى، فاتصدموا في شخصيتى في السبع بنات عشان الحاج صالح بيسمع كلام زوجته وبيحبها أوى، لكن هما كان عاجبهم الخيال العلمي إن الحاج متولى متجوز أربعة وسعداء مع بعض، وأعتقد إن ده السبب عن قناعة، ومتأكد أن العطار والسبع بنات لو اتعاد مرة تانية الناس هتحبه.

وتابع نور الشريف: "أنا مش بحب أعمل دورين شبه بعض ورا بعض، وبحب أكسر شكل الشخصية، ولما نتكلم عن مسلسل عيش أيامك عن أزمة منتصف العمر وهى أزمة حقيقية موجودة في كل البيوت، ولم يتم تناولها في أى عمل نهائي، ودايما بنلاقى المشكلة الأب والأم هي البنات والأولاد، لكن مشكلة الأب والأم مع بعض عمر ما حد تناولها، ولكنها موجودة في كل بيت".

واحتفت القناة الوثائقية بعيد ميلاد الفنان نور الشريف، بعرض ندوة للراحل ضمن "أرشيف المعرض" التي نُظمت عام 2005، وتحدث فيها الفنان نور الشريف عن رحلته الفنية، وأبرز أعماله بين الدراما والسينما والمسرح، متطرقًا إلى علاقاته بعدد من النجوم الكبار، مثل الفنان عادل إمام، والفنان أحمد زكي، بالإضافة إلى دور الفن في طرح مختلف القضايا الاجتماعية ومناقشتها.