بعد أنباء عن ارتباطها ومصطفى شعبان.. ما لا تعرفه عن هدى الناظر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_مصطفى حمزة:

تصدرت هدى الناظر "مديرة أعمال النجم عمرو دياب السابقة" مواقع التواصل، بالتزامن مع ما يتردد عن عقد قرانها، والنجم مصطفى شعبان .

مصدر مقرب، من النجم مصطفى شعبان، في تصريحات خاصة ل"الخليج 365 "، نفى ما تردد عن عقد قرانهما وقال: "هناك علاقة عاطفية ومشروع زواج يربط بينهما، ولكن لم يحدث شيء حتى الآن".

يذكر أن ما يتردد عن وجود علاقة عاطفية، ومشروع زواج بين النجم مصطفى شعبان، وهدى كان قد بدأ في يناير 2024.

من هي هدى الناظر؟

- من مواليد 1982

- تخرجت من الجامعه الأمريكية عام 2006

- عام 2007 بدأ اسمها يتردد بقوة، بعد توجيه النجم عمرو دياب، الشكر لها، في تترات كليب أغنية "نقول إيه".

- كشف النجم عمرو دياب، في عام 2008، عن كونها المنتج المنفذ، في كليب أغنية "وياه".

- هدى الناظر تولت أيضا مناصب عديدة خلال رحلة تعاونها مع النجم عمرو دياب، منها مديرة إذاعة دياب FM وشركة ناي إلى جانب كونها المتحدثة الإعلامية بإسمه.

- في 2017 انتهت رحلة تعاون هدى الناظر مع النجم عمرو دياب.

- طاردت هدى الناظر العديد من الأزمات في عامها الأخير، منها اتهامها بصفع أحد محبي "عمرو" في حفل غنائي، إلى جانب الشائعات عن وجود ارتباط عاطفي بينها وبين النجم العربي الأشهر، بالإضافة إلى الربط بين تزامن إبعادها، مع ما تردد عن وجود قصة حب تجمع الفنانة دينا الشربيني، و"الهضبة".