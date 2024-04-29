أول ظهور لأحمد السعدني بعد وفاة والده وحضور نجوم الفن.. لقطات من جنازة عصام الشماع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تصوير- نادر نبيل

شيعت منذ قليل جنازة المؤلف والمخرج عصام الشماع، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر يناهز 69 عام

الخليج 365 يعرض لكم أبرز اللقطات من جنازة المخرج عصام الشماع:

أحمد السعدني

في أول ظهور له بعد وفاة والده النجم الكبير صلاح السعدني، حرص الفنان أحمد السعدني على حضور جنازة المخرج عصام الشماع

نجوم الفن

حرص عدد من نجوم الفن على حضور جنازة المخرج عصام الشماع، أبرزهم: محمد محمود عبدالعزيز، محمود قابيل، أحمد السعدني، محمد مرزبان، المخرج أشرف فايق

يذكر أن عصام الشماع كتب وأخرج عدد كبير من الأعمال الفنية، إذ كانت أبرز أعماله: مسلسل الكبريت الأحمر، فيلم أخلاق العبيد، فيلم الفاجومي، مسلسل رجل في زمن العولمة، مسلسل نافذة على العالم، فيلم راندفو، فيلم تووت تووت، فيلم كروانة، فيلم النمس.

وأخرج الراحل عددا من الأعمال منها: "رجل في زمن العولمة، الفاجومي، مسلسل أسلحة دمار شامل".