منها "الأراجوز" و"كابوريا".. تعرف على أبرز أعمال المخرج الراحل عصام الشماع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_مصطفى حمزة:

رحل عن عالمنا المؤلف والمخرج عصام الشماع، عن عمر 69 عام، بعد مشوار فني حافل.

وقدم الراحل أعمال عديدة، مؤلفا ومخرجا، كان آخرها مسلسل "الكبريت الأحمر "، وفي التقرير التالي، نرصد أبرزها.

- ولد المبدع الراحل عصام الشماع، في 29 سبتمبر 1955 .

- درس عصام الشماع، الطب والجراحة في جامعة عين شمس، وحصل على البكالوريوس في عام 1982،

- في عام 1988، بدأ مشواره مؤلفا لفيلم تلفزيوني بعنوان "طالع النخل"، بطولة عبدالله محمود، وصلاح السعدني، ومن إخراج محمد فاضل.

- شارك الراحل، مع المخرج هاني لاشين، في تأليف فيلم "الأراجوز" عام 1989 من بطولة عمر الشريف، وميرفت أمين وهشام سليم.

- تعاون الراحل مع الفنان محمود عبدالعزيز، في 3 أفلام، هي: "دنيا عبدالجبار"، "الجنتل"، "النمس".

- ومن تأليف الراحل، قدم الفنان أحمد زكي، فيلم "كابوريا"، والفنان نور الشريف، فيلم "كروانة"، وسمية الخشاب فيلم "راندفو".

- تولى الراحل، إخراج أعمال عديدة من تأليفه، منها فيلم "الفاجومي "، بطولة الفنان خالد الصاوي، مسلسل "رجل في زمن العولمة "، بطولة الفنان صلاح السعدني، ومسلسل "الكبريت الأحمر "، بطولة أحمد السعدني.

في 2011 تم انتخاب عصام الشماع، كنائب رئيس مجلس إدارة جمعية كتاب ونقاد السينما.

وشيعت جنازة المؤلف والمخرج الراحل عصام الشماع، اليوم الاثنين، من مسجد السيدة نفيسة، ومن المقرر دفنه في مدافن المجاورين بالدراسة.