شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسكندرية السينمائي وجمعية كتاب ونقاد السينما ينعيان المخرج عصام الشماع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ومهرجان الإسكندرية السينمائي، الكاتب والمخرج الكبير الدكتور عصام الشماع الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم الإثنين، وتم تشييع جنازته بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة.

ونعت جمعية كتاب ونقاد السينما ومهرجان الإسكندرية السينمائي المخرج الراحل فى بيان جاء فيه:" فقدت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما الكاتب الكبير الدكتور عصام الشماع عضو الجمعية وعضو مجلس الإدارة خلال الفترة من 2010 حتي 2013 ونائب رئيس المهرجان في دورة 2011 التي ترأسها الناقد السينمائي نادر عدلي.

وأضاف البيان: "الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ومهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ينعيان الكاتب والمخرج السينمائي الكبير الراحل، وهذا نعى جزءً كبيراً من تاريخهما الذي يمتد لأكثر من نصف قرن".

ولد الدكتور عصام الشماع فى 29 سبتمبر 1955, بالقاهرة، درس الطب والجراحة فى جامعة عين شمس، وحصل على البكالوريوس عام 1982، وهو مخرج وكاتب وله العديد من اﻷعمال الفنية التى تحمل رؤى جديدة، منها المسلسلات التلفزيونية "رجل من زمن العولمة" "نافذة على العالم" و "قمر 14".

كما كتب السيناريو للعديد من اﻷفلام منها "الجنتل" و "راندفو"، وأخر أعمال "الشماع" هو فيلم "الفاجومى" الذى قام بكتابة السيناريو والأخراج له, وهى يحكى قصة حياة الشاعر المصرى "أحمد فؤاد نجم".