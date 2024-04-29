الأوبرا تحتفل بعيد العمال في مركز تنمية المواهب

ياسر رشاد - القاهرة - ضمن احتفالات الثقافة المصرية بعيد العمال تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد احتفالية ضخمة للدارسين، بمركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر يحيها كورال الشباب والأطفال تدريب وقيادة الدكتور محمد عبدالستار وذلك فى الثامنة والنصف مساء الأربعاء الأول من مايو على المسرح الكبير.

موعد حفل الدارسين من ذوي الهمم

يتضمن البرنامج نخبة مختارة من المؤلفات الغنائية التى وضعها كبار الملحنين وأبرزت أهمية العمل والإنتاج لبناء الوطن إلى جانب عدد من الأعمال الحماسية التى تحث على العمل والاجتهاد لتحقيق المستقبل المشرق.

نبذة عن مركز تنمية المواهب

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الارتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو ، الجيتار ، الباليه ، الكلاكيت ، الغناء الأوبرالى والعربى ، الفلوت ، الفيولينة ، العود ، القانون ، الكمان الشرقى ، الباليه والكلاكيت كما تم إضافة فصول لذوى القدرات الخاصة واعتاد المشاركة خلال الاحتفالات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة إلى جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعا لهم وتقديرا لجهدهم.

نبذة عن مبنى دار الأوبرا



دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عام.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.