تعرف على لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي في دورته الـ 77

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

كشفت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام، عن الأسماء المشاركة في لجنة تحكيم المسابقة الرسمية وضمت عددا من أبرز الأسماء اللامعة في صناعة السينما حول العالم.

وضمت القائمة عدد من النجوم وصناع السينما تترأسها المخرجة الأمريكية المرشحة لجائزة الأوسكار جريتا جيروج، إلى جانب المخرجة اللبنانية نادين لبكي، الممثلة الأمريكية ليلي جلادستون، وكاتبة السيناريو التركية إبرو جيلان، الممثلة الفرنسية إيفا جرين، والمخرج والكاتب الإسباني ج. أ. بايونا، والممثل الإيطالي بيير فرانسيسكو، والممثل والمنتج الفرنسي عمر سي، والمخرج الياباني هيروكازو كوريدا.

ويشارك في المسابقة الرسمية هذا العام 22 فيلمًا يتنافسون على جائزة السعفة الذهبية من بينها فيلم السيرة الذاتية "The Apprentice" للمخرج علي عباسي، فيلم الدراما "Kinds of Kindness" للمخرج اليوناني يورجوس لانثيموس، فيلم الخيال العلمي "Megalopolis" للمخرج المخضرم فرانسيس فورد كوبولا، فيلم الدراما "Bird" للممثل الأمريكي آدم درايفر، وفيلم "Emilia Perez" بطولة الممثلة الأمريكية زوي سالدانا.

وأعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي هذا العام تكريم "استوديو جيبلي" الياباني بالسعفة الذهبية الفخرية نظرًا لمسيرته السينمائية التي امتدت لسنوات وحقق خلالها العديد من النجاحات وذلك لأول مرة في تاريخ المهرجان كون الجائزة دائمًا ما تذهب إلى أشخاص وليس استوديوهات.

كما يعرض ولأول مرة الفيلم السعودي "نورة" ضمن مسابقة "نظرة ما" للمخرج توفيق الزايدي، وحرص المستشار تركي ال الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية على تهنئة صناعه عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X"، وعلق: "إن شاء الله تحققون للوطن ولأنفسكم ما تستحقون، أنت سعود وهاذي الجائزة الحقيقية".

فيلم "نورة" هو أول تجربة روائية طويلة للمخرج وكاتب الأفلام السعودي توفيق الزايدي، وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي بفترة التسعينيات بالمملكة العربية السعودية حول "نورة" التي تعيش في إحدى القرى النائية وتتغير حياتها عندما يصل أحد الأشخاص الذي يعيد إثارة شغفها بالفن.

ويشارك ببطولة الفيلم الممثل السعودي يعقوب الفرحان، الممثلة ماريا بحراوي، الممثل عبد الله السدحان، تأليف توفيق الزايدي بالتعاون مع الممثل وكاتب السيناريو الاسكتلندي ستيفن ستراكان، وإخراج توفيق الزايدي.

يذكر أن مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام ستقام في الفترة من 15-24 مايو المقبل.

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