"محظوظ بوجودي معكم".. محمد رمضان يرد على تصريحات المخرج خالد دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

عبر الفنان محمد رمضان عن سعادته بإشادة المخرج خالد دياب بموهبته الفنية، بعد المشاركة في كتابه فيلمه السينمائي الجديد أسد.

ونشر رمضان، جزءًا من حديث خالد دياب مع برنامج "عرب وود"، عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام"، وعلق: "المخرج والسيناريست أستاذ خالد دياب أولًا شكرًا على كلامك الجميل، ثانيًا شكرًا على مشاركتك في كتابة فيلم أسد، ثالثًا أنا محظوظ بوجودي مع منظومة آل دياب المتكاملة".

وأشاد خالد دياب في لقائه ببرنامج "عرب وود" بـ موهبة محمد رمضان الفنية، قائلًا: "محمد رمضان موهبة استثنائية سواء على مستوى التمثيل أو الغناء هو شخص لطيف، وعلى المستوى الإنساني شخص هايل وممتاز، يمتاز بالبساطة معندوش الإيجو لأنه فنان حقيقي".

وكانت آخر أعمال محمد رمضان الدرامية مسلسل جعفر العمدة، الذي عرض في رمضان 2023، بطولة هالة صدقي، زينة، مي كساب، منة فضالي، إيمان العاصي، أحمد داش، سلوى عثمان، أحمد فهيم، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

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