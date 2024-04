أحمد الفيشاوي يتغزل في والدته سمية الألفي.. والجمهور يعلق: "جميلة الجميلات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تغزل الفنان أحمد الفيشاوي في والدته الفنانة سمية الألفي، بنشر صور لها في مرحلة الشباب وهي صغيرة عبر صفحته على موقع "إنستجرام".

وعلق الفيشاوي على الصور متغزلًا في والدته: "جمهورها بيحبها وبيسميها البرنسيسة نورهان، بس هي بنسبالي الحبيبة والصديقة الملكة سمسمة.. l love you so much mom".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "الجمال كله أخدته لوحدها"، "البرنسيسة نور"، "ربنا يخليها لكم"، "ربنا يديها الصحة والعافية"، "جميلة الجميلات".

اقرأ أيضا..

طرح فيلم BLACK DRAGON في دور العرض المصرية

آمال ماهر تصل جدة لإحياء حفلها في أونيكس أرينا