نادين لبكي عضو لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان كان السينمائي الدولي عن أسماء أعضاء لجان تحكيم دورته الـ77، ومن بين الأسماء المخرجة اللبنانية نادين لبكي التي وقع الاختيار عليها كعضو لجنة تحكيم في المسابقة الرسمية.

نادين منذ أن بدأت مسيرتها السينمائية، ارتبطت بالمهرجان الأشهر عالمياً، إذ شارك فيلمها الطويل الأول "سكر بنات" بأسبوع المخرجين عام 2007، وفي عام 2011 كانت المشاركة في فئة نظرة ما مع فيلمها الثاني "وهلأ لوين؟" وفيلمها الأخير "كفرناحوم" شارك في المسابقة الرسمية عام 2018 ونال جائزة لجنة التحكيم.

كما شاركت كعضو في لجنة تحكيم نظرة ما عام 2015 وعادت كرئيسة لجنة تحكيم نظرة ما عام 2019. واليوم هي من بين الأسماء الكبيرة التي تشارك في لجنة تحكيم المسابقة الرسمية.

يقام المهرجان في مدينة كان الفرنسية ما بين 14 و25 مايو المُقبل.