شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء عصام الشماع فى مسجد الشرطة بصلاح سالم.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى أسرة المؤلف الراحل عصام الشماع العزاء غدًا الثلاثاء بمسجد الشرطة بالدراسة - طريق صلاح سالم.

وحرص الفنانان أحمد السعدني ومحمد محمود عبد العزيز على المشاركة فى تشييع جثمان الراحل عصام الشماع بمسجد السيدة نفيسة، حيث ظهور أحمد السعدنى هو الأول بعد وفاة والده الفنان الكبير صلاح السعدنى.

وشارك فى تشييع جنازة المخرج الراحل عصام الشماع الفنان محمود قابيل والمخرج أشرف فايق التى تقام بعد صلاة ظهر اليوم الإثنين من مسجد السيدة نفيسة، وذلك بعدما رحل عن عالمنا صباح اليوم.

من أعمال عصام الشماع مسلسل "الكبريت الأحمر" بطولة أحمد السعدنى، داليا مصطفى، ريهام حجاج، هانى عادل، عبد العزيز مخيون، سميرة مقرون، جليلة محمود، أشرف زكى، رباب ممتاز، صبرى عبد المنعم، أمال رمزى، ابتهال الصريطى، عارفة عبد الرسول، أحمد عبد الله محمود، وفاء قمر، نهى عادل، ندا بهجت، سحر رامى، زكى فطين عبد الوهاب وتأليف عصام الشماع وإخراج سيف يوسف.

تدور أحداث مسلسل "الكبريت الأحمر" حول حياة الضابط معتز "أحمد السعدنى"، الذي يستدعى ليحقق بقضايا اشتعال نيران متكررة دون سبب بحي شعبي، وهناك يتشاجر مع المشعوذ شمس "عبد العزيز مخيون" وبعدها تتبدل حياته من السيء للأسوأ، وتختفي زوجته إلهام "سميرة مقرون" ويظل في حلقة البحث عنها.