أشرف عبد الباقي يشارك الجمهور لقطات من مسرحية "باللو" مع صلاح السعدني.. ماذا قال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شارك الفنان أشرف عبد الباقي جمهوره فيديو لمشاهد جمعته مع الفنان الراحل صلاح السعدني في مسرحية "باللو"، والتي عرضت عام 1995.

ونشر "عبدالباقي"، فيديو من مسرحية "باللو" عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلق: "من أجمل الناس اللي اشتغلت معاهم.. الله يرحمك يا أستاذ صلاح".

باللو مسرحية كوميدية عرضت عام 1995، من بطولة صلاح السعدني، إسعاد يونس، أشرف عبدالباقي، من تأليف بسيوني عثمان والإخراج المسرحي سمير العصفوري والإخراج التلفزيوني سعيد حامد.

توفي الفنان صلاح السعدني عن عمر يناهز الـ81 عاما، وأقيم عزاء الفنان الراحل في مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر.

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