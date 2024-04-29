رشا مهدي ضيف شرف فيلم "ولاد المحظوظة" مع هيفاء وهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انضمت الفنانة رشا مهدي إلى فريق عمل فيلم ولاد المحظوظة للمخرج مرقس عادل، بطولة النجمة هيفاء وهبي.

الفيلم انطلق تصويره قبل فترة وتشارك فيه رشا كضيف شرف، ويدور في إطار كوميدي رومانسي، عن سيدة لبنانية تمر حياتها بالعديد من الأزمات، بطولة هيفاء وهبي، بيومي فؤاد، محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر، من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.

جدير بالذكر أن رشا مهدي شاركت في السباق الرمضاني المنقضي ببطولة مسلسل سر إلهي مع الفنانة روجينا، كما ظهرت كضيف شرف في مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة الفنان خالد النبوي.