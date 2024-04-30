ميترو بومين يستعد لحفله في مصر بجولة في نهر النيل: "السلام بلدنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يحيي المغني والموزع الموسيقي الأمريكي العالمي ميترو بومين حفلين في مصر لأول مرة، الاثنين والثلاثاء 29 و30 أبريل في منطقة الأهرامات.

ونشر "بومين" مقاطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، أوضح خلالها استمتاعه بجولة سياحية في نهر النيل، كما حرص على التعليق باللهجة المصرية على أحد المقاطع قائلا: "السلام بلدنا".

ويعد الحفل بمناسبة احتفال "ميترو بومين" بإطلاق ألبومه الجديد بعنوان "We Don’t Trust You" الذي صدر بالتعاون مع مغني الراب فيوتشر يوم 22 مارس الماضي وسيقوم بأكثر من جولة غنائية بعدد من دول العالم خلال الفترة المقبلة ترويجا للألبوم.

يذكر أن ميترو بومين اشتهر مؤخرًا بالموسيقى التصويرية لفيلم الرسوم المتحركة الشهير "Spider- Man: Into the Spider Verse"، إلى جانب عدد من أغانيه الشهيرة منها "Creepin" مع المغني الأمريكي ذا ويكند.

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