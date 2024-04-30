بالصور| هاني شاكر يحتفل بأعياد الربيع مع جمهوره في الأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا بمناسبة أعياد الربيع، مساء اليوم الاثنين 29 أبريل، أحياه النجم هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي .

أقيم الحفل على المسرح الكبير، الذي رفع لافتة كامل العدد وسط تفاعل الحضور، وقدم أمير الغناء العربي أمسية من الطرب، غنى خلالها مختارات من أشهر أغانيه.

وتضمن برنامج الحفل: ولا بيك ولا بيا، كل ليلة، لو رحت بعيد، ما تهدديش، أصاحب مين، يا ريتني، مش هو ده يا قلبي لأ، نسيانك صعب أكيد، موعود، كتبت لي السنين، مع قلبك، دعوة فرح، وأنت معايا، كفاية، بكل العمر، حبك نار، سألتك، لسه بتسألي، علي الضحكاية، أحلف بسماها وغيرها .

جدير بالذكر أن دار الأوبرا المصرية أعدت برنامجا ثريا ومتنوعا احتفالا بأعياد الربيع، يشمل ألوانا فنية متنوعة ويقدم على كافة مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور .