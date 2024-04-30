إيرادات الأحد.. "فاصل من اللحظات اللذيذة" الثاني و"الحريفة" بالمركز الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة بين 5 أفلام، على إيرادات شباك التذاكر، هي: شقو، فاصل من اللحظات اللذيذة، عالماشي، أسود ملون، الحريفة، وحققت الأفلام الخمسة أمس الأحد 28 أبريل، إيرادات بلغت مليونا و485 ألفا و259 جنيها، وزعت على النحو التالي..

شقو

جاء في صدارة شباك التذاكر فيلم "شقو"، إذ حصل على المركز الأول بعد تحقيقه 807 آلاف و314 جنيها.

فيلم شقو تأليف وسام صبري، إخراج كريم السبكي، بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، أمينة خليل، يسرا، دينا الشربيني، عباس أبو الحسن، وليد فواز، محمد جمعة.

فاصل من اللحظات اللذيذة

وفاز بالمركز الثاني فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" وحقق إيرادا بلغ 550 ألفا و178 جنيها.

"فاصل من اللحظات اللذيذة" تأليف جورج عزمي وشريف نجيب، إخراج أحمد الجندي، بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد ثروت، الطفل جان رامز.

عالماشي

وذهب المركز الثالث لفيلم "عالماشي" محققا 112 ألفا و328 جنيها.

"عالماشي" تأليف أحمد عبدالوهاب، كريم سامي، هدير الشريف، إخراج محمد الخبيري، بطولة علي ربيع، صلاح عبدالله، انتصار، كريم عفيفي، آية سماحة، عبدالله مشرف، أميرة العايدي، إسماعيل فرغلي، محمد رضوان، وريم رأفت.

أسود ملون

وكان المركز الرابع من نصيب فيلم أسود ملون، والذي حقق 14 ألفا و935 جنيها.

"أسود ملون" تأليف أحمد عبدالفتاح عثمان، إخراج حسن البلاسي، بطولة رنا رئيس، بيومي فؤاد، ميس حمدان، أحمد فتحي، محمد كيلاني، محمود حافظ، منة عرفة.

الحريفة

واحتل المركز الخامس والأخير فيلم الحريفة، بعد تحقيقه 504 جنيهات.

"الحريفة" تأليف إياد صالح، إخراج رؤوف السيد، بطولة بيومي فؤاد، نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، كريمة منصور، أحمد حسام ميدو، خالد الذهبي.