ذا ويكند يتبرع بمليوني دولار لإعانة أهل غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف موقع "فارايتي" عن تبرع المغني الكندي العالمي ذا ويكند بمبلغ 2 مليون دولار مجددًا لبرنامج الأغذية العالمية التابعة للأمم المتحدة من أجل المتضررين في قطاع غزة من الشعب الفلسطيني وتوفير ما يقرب من 18 مليون رغيف خبز.

وأصدرت الصفحة الرسمية لبرنامج الأغذية العالمي على تطبيق "X" بيانًا رسميًا لتبرع "ذا ويكند" بمبلغ 2 مليون دولار مرة أخرى، وعلقت: "سفير النوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي أبيل تسفاي خصص مليوني دولار أخرى لجهود الاستجابة الإنسانية لبرنامج الأغذية العالمي.. دعمه سيساعد في توفير 18 مليون رغيف خبز للعائلات في غزة".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتبرع خلالها "ذا ويكند" للشعب الفلسطيني، إذ كشف موقع "TMZ" في شهر ديسمبر من العام الماضي عن تبرع "ذا ويكند" بمبلغ 2.5 مليون دولار من صندوقه كسفير للنوايا الحسنة ببرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أجل المتضررين في قطاع غزة من الشعب الفلسطيني، وقالت المنظمة إن التبرع يعادل أربعة ملايين وجبة من الطرود الغذائية من شأنها إطعام أكثر من 173 ألف فلسطيني لمدة أسبوعين.

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