مترو بومين يشعل حفله الأول بمنطقة الأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أشعل الموزع الموسيقي الأمريكي مترو بومين حفله الأول في مصر وبالتحديد في منطقة الأهرامات، حيث يحيي حفلًا موسيقيًا على يومين هما 29 و30 أبريل الجاري.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديوهات من وصول "بومين" لمنطقة الأهرامات وسط حماس المتواجدين، حيث ظهر وهو يصعد على المسرح وقام بتحية المتواجدين معبرًا عن سعادته بإحياء أولى حفلاته الموسيقية في مصر وسط العديد من الأجواء الاحتفالية.

ونشرت صفحة "BillboardArabia" مقطع فيديو على انستجرام، ظهر خلاله "بومين" وهو يقوم بتحية الجماهير المتواجدة بالحفل، وظهر وهو يرفع علم مصر على المسرح وقام بلف العلم على ظهره ووجه الشكر والتحية للمتواجدين.

ونشر "بومين" مقاطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي على "إنستجرام" عقب وصوله مصر، أوضح خلالها استمتاعه بجولة سياحية في نهر النيل، كما حرص على التعليق باللهجة المصرية على أحد المقاطع قائلا: "السلام بلدنا".

ويعد الحفل بمناسبة احتفال "ميترو بومين" بإطلاق ألبومه الجديد بعنوان "We Don’t Trust You" الذي صدر بالتعاون مع مغني الراب فيوتشر يوم 22 مارس الماضي.

يذكر أن ميترو بومين اشتهر مؤخرًا بالموسيقى التصويرية لفيلم الرسوم المتحركة الشهير "Spider- Man: Into the Spider Verse"، إلى جانب عدد من أغانيه الشهيرة منها "Creepin" مع المغني الأمريكي ذا ويكند.

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