الثقافة والعلوم تستضيف حملة "تصدوا معنا" بالتعاون مع الشباب

ياسر رشاد - القاهرة - استضافت مدينة الثقافة والعلوم بمدينة السادس من أكتوبر فعاليات الحملة القومية "تصدوا معنا" برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وبحسب ما أعلن المركز الإعلامي بمدينة الثقافة والعلوم، فإن فعاليات الحملة التي تم تنظيمها بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمدينة، تم خلالها تقديم شرح تفصيلي لأنواع الشائعات، وتأثيراتها في الأمن القومي خلال ثورة المعلومات التي يشهدها العالم، بجانب توضيح الآليات التي يمكن من خلالها مواجهة الشائعات.

يذكر أن الندوة التي تمت بحضور د.زينب الباهي عميد المعهد ونسقتها د.آية أحمد الرمادي الأستاذ المساعد بالمعهد، وحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، حيث شارك فيها د.محمد حسن معاون وزير الشباب والرياضه، العميد أحمد عبدالمجيد عضو حملة تصدوا معنا، جمال رائف الخبير السياسي- عضو حملة تصدوا معنا، وكريم شمس الدين بوزارة الشباب والرياضه.

وأضاف المركز الإعلامي: أن استضافة مدينة الثقافة والعلوم فعاليات الحملة القومية" تصدوا معنا" تأتي ضمن برنامج تثقيفي يهدف إلى الارتقاء بمستوى الوعي لدى الطلاب على أكثر من محور ، منها ما يتعلق بالأمن القومي، التعاملات الأسرية والاجتماعية، وعلاقات العمل، بهدف إعداد أجيال قادرة على المشاركة بوعي في بناء مصر.