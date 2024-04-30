انطلاق فعاليات مهرجان بردية لسينما الومضة

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق فعاليات مهرجان بردية لسينما الومضة، مساء غد الأربعاء الأول من مايو تحت رعاية وزارة الثقافة بمسرح تشايكوفسكي بالمركز الثقافي الروسي بالقاهرة، برئاسة الكاتب عبد الرحيم كمال في دورته الأولى التى أطلق عليها اسم المخرج الراحل عاطف الطيب، تمتد فعاليات المهرجان من 1-7 مايو 2024.

قالت عزة أبو اليزيد مؤسس ومدير عام المهرجان أن ضيفة شرف حفل الافتتاح ستكون الفنانة سوسن بدر وضيفة شرف حفل الختام ستكون الفنانة لبلبة، وكانت لجنة المشاهدة قد تكونت برئاسة الكاتب ناجي عبد الله ولجنة التحكيم برئاسة المخرج مجدي أحمد علي والموسيقار خالد حماد، والفنان محمد فهيم، والمصور سمير فرج والفنان السوري فراس نعناع.

المركز القومي للسينما

كما أكدت ابو اليزيد أن المهرجان في دورته الأولى سيضم 16 دولة وبرنامجا حافلا لثقافات الشعوب فسيكون يوم3 مايو للثقافة الروسية وعرض الأفلام 4 مايو للثقافة البريطانية، كما سيخصص المهرجان يوم 2 مايو لعرض بانوراما عن نشاط المركز القومي للسينما، و5 مايو عن معهد السينما وعروض لأفلام الطلاب، مؤكدة أن دولة فلسطين ستكون ضيف شرف المهرجان، وسيخصص لها يوم 6 مايو.