وداعاً عصام الشماع.. مبدع احترم عقل جمهوره

ياسر رشاد - القاهرة - يعيش الوسط الفنى حالة حزن شديدة، حيث لم تمر أيام قليلة على وفاة الفنان صلاح السعدنى حتى لحق به صديق عمره المخرج القدير عصام الشماع، عن عمر يناهز 69 عاماً بعد تقديمه العديد من الأعمال الفنية المميزة والتى أثرت الفن المصرى.

قدم الراحل مجموعة كبيرة من الأعمال منها، حيث قدم ما يقرب من 27 عملاً، يتنوع بين الدراما والسينما، إذ بدأ مسيرته فى نهاية الثمانينات مع تأليف أول عمل سينمائى له يحمل اسم «طالع النخل»، وقدم مسلسل «قمر 14»، وغيرها من الأعمال الدرامية.

ومن أشهر الأعمال الذى قدمها فيلم «راندفو»، الذى ألفه عام 2001، من بطولة سمية الخشاب، وفتحى عبدالوهاب، وفيلم «توت توت» عام 1993، بطولة نبيلة عبيد، وفيلم «كابوريا» بطولة أحمد زكى، عام 1990، ومسلسل «الكبريت الأحمر» بجزئية بطولة أحمد السعدنى، عام 2016 و2017، وفيلم «الفاجومى» عام 2001، وكان يحكى من خلاله قصة حياة الشاعر المصرى أحمد فؤاد نجم، وقدم مع النجم القدير صلاح السعدنى مسلسل «رجل من زمن العولمة» والذى تنبأ فيه بحالات اغتيال العلماء فى مصر والسعى الغربى للهيمنة على العقل المصرى.

وكان آخر أعمال الراحل عصام الشماع هو مسلسل «أخلاق العبيد» الذى انطلق عام 2017، وقدم فيه السيناريو والحوار إلى جانب المخرج أيمن مكرم، ودارت أحداثه فى إطار دراما اجتماعى، حول رجل الأعمال الذى يعانى من اضطراب نفسى يجعله عرضه لأى انهيار عصبى. وأبدع «الشماع» فى تقديم أعمال تناقش العقل بثقافة ووعى، واستغل قدراته كمخرج واعى فى كتابة سيناريوهات واقعية وتتميز بالخلطة الفنية المثيرة كان من بينها مسلسل الكبربت الأحمر الذى لفت الانتباه بمجرد طرحه ووصفه «الشماع»، أنه يتعمق فى مناقشة العلم والخرافة ووضعهما فى مقابلة فكرية ومواجهة مع بعضهما، وتسليط الضوء على تراجع الثقافة العربية، ووجود خواء عقلى وثقافى، وهذا الأمر لا يُستثنى منه غنى أو فقير، متعلم أو جاهل، هذا بالإضافة إلى مناقشة المنظومة الاجتماعية والعلاقات الأسرية من منظور مختلف.

ونعى الراحل العديد من نجوم الفن والنقابات والنقاد والمخرجين، حيث نعى مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية، «نشاطركم الأحزان فى وفاة المغفور له بإذن الله المخرج عصام الشماع، وبكل الحزن والآسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان». ونعى الناقد طارق الشناوى: قائلاً «عصام الشماع انتقل من الطب إلى الدراما، كاتب مختلف لأنه يعبر عن نفسه، تذكروا الأراجوز وكابوريا تلمح فيهما خصوصية التعبير فى بناء السيناريو.

ونعى المخرج خيرى بشارة، عبر حسابه على إنستجرام: «خبر حزين للغاية وفاة عصام الشماع، ألف رحمة ونور عليه وعزاء من أعماق القلب لكل أفراد أسرته.وولد «الشماع» عام 1955 بمدينة القاهرة، درس الطب والجراحة بجامعة عين شمس، وتخرج عام 1982، وقدم مجموعة من الأعمال الفنية التى تحمل رؤى جديدة».