توم هانكس يحتفل بذكرى زواجه الـ 36 بصور من زيارته لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الممثل والمنتج الأمريكي توم هانكس بذكرى زواجه الـ 36 من زوجته ريتا ويلسون وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

ونشر "هانكس" صورة جمعته بزوجته "ريتا" عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق عليها: " 1988؟ 30 أبريل؟ أعمال كبيرة، أصبح الزوجان ويلسون وهانكس زوجة وزوج، 36 سنة! لا شيء سوى الحب… هانكس".

كما نشرت زوجة "هانكس" عدد من الصور الأرشيفية التي جمعتهما سويًا بعدد من المناسبات والرحلات حول العالم عبر حسابها الرسمي على نفس التطبيق، وكان من ضمنها زيارتهما لمنطقة الأهرامات في مصر

واستشهدت بمقولة الشاعر والكاتب المسرحي الإنجليزي روبرت براونينج قائلة: "الذكرى الـ 36 لزواجنا 30 أبريل 1988، لنكبر معًا، الأفضل لم يأت بعد"، وحرص عدد كبير من متابعيه على تهنئته بذكرى ميلاده منهم النجمة الأمريكية الحاصلة على جائزة الأوسكار أوكتافيا سبينسر وعلقت: "ذكرى زواج سعيدة، أتمنى من الجميع أن يحظى بنفس هذا القدر من الحب".

وكانت آخر مشاركات "توم هانكس" بفيلم المغامرات والكوميديا "Freaky Tales" وعرض مطلع العام الجاري.

يذكر أن توم هانكس يشارك بفيلم الدراما "Here" للمخرج العالمي روبرت زيميكس والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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