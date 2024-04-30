فادية عبدالغني: "انفصالي كان لازم هيحصل وشغلي محتاج وقتي وتركيزي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تحدثت الفنانة فادية عبد الغني عن أسباب انفصالها عن زوجها خلال لقائها مع الإعلامي خيري رمضان في برنامج "مع خيري"، المذاع عبر شاشة قناة "المحور".



وقالت فادية: "الزواج كان تجربة لكن في اهتمامات أخرى، والانفصال كان لازم هيحصل وله أسبابه، لكن فيه شغلي ومحمد وسارة كانوا من ضمن اهتماماتي، شغلي محتاج وقتي، ومحتاج تركيزي".

وأضافت ابنتها خلال مداخلة هاتفية: "كانت مش بتفكر في نفسها خالص وبتفكر فينا إحنا بس، ولغت حياتها الشخصية تماما، كان نفسي تعيش حياتها وتتجوز، دي حاجة كانت مضايقاني".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة فادية عبدالغني مسلسل"جري الوحوش" بطولة: نضال الشافعي، صلاح عبدالله، فادية عبد الغني، محمود حجازي، سميرة صدقي، تأليف أحمد صبحي، إخراج عبدالعزيز حشاد.

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