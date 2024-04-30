أروى جودة في أحدث ظهور لها من رحلة سفاري بـ "البيتش باجي".. صور وفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة أروى جودة عن أحدث صور لها، وهي على متن دراجة "البيتش باجي" خلال رحلة سفاري.

ونشرت "أروى" صورا ومقاطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وهي تقود "البيتش باجي"، وتستمتع بوقتها مع أصدقائها في رحلة سفاري.

شاركت الفنانة أروى جودة في مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، الذي عرض في رمضان 2024 والمكون من 15 حلقة، ويشارك ببطولته أحمد زاهر، كمال أبو رية، سلوى عثمان، سامي مغاوري، تأليف مهاب طارق، إخراج محمد سامي.

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