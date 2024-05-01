ليلة موسيقية لتلاميذ جرانة بالأوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - ضمن توجهات الثقافة المصرية لتقديم الفنون الجادة وإلقاء الضوء على المواهب الشابة نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا موسيقيا لتلاميذ الدكتور مصطفى جرانة الحاصلين على جوائز دولية في العزف على البيانو وهم شادي بدر ، يوسف شندي ، زينة قدورة ومازن علاء .

فعلى المسرح الصغير، أكد الواعدون من الشباب بأعتبارهم نماذجا للنابغين من أبناء الوطن ثراء وخصوبة التربة الإبداعية المصرية فى مختلف المجالات ومنها الموسيقى ونجحوا بمهارة فى عزف عدد من أهم الأعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين منهم بيتهوفن ، شوبرت ،ليست، شوبان وبرامز ونالوا الإعجاب والاستحسان.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى جرانه عميد المعهد العالى للموسيقى (الكونسرفتوار) الأسبق ينتمى لعائلة فنية عريقة فهو نجل الموسيقار الراحل الكبير رفعت جرانه ، درس العزف على البيانو بكونسرفتوار القاهرة وحصل على الدكتوراه من المدرسة العليا للموسيقى بألمانيا ، شارك بالعزف مع أوركسترا برلين ، أوركسترا أوبرا القاهرة وأوركسترا القاهرة السيمفونى.

نبذة عن مبنى دار الأوبرا

دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عام.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.