فؤاد شرف الدين في حلقة من “ألبوم الاصالة” صوّرها قبل مرضه بأسبوع

من مسرح كازينو لبنان الى مستشفى سيدة لبنان حلقة نجم السينما في لبنان فؤاد شرف الدين في برنامج “ألبوم الاصالة”، الذي يعدّه ويقدّمه الاعلامي روبير فرنجية عبر تلفزيون لبنان في عرض أول يوم السبت عند الثامنة والنصف مساءً ويعاد الاحد عند الثالثة والنصف بعد الظهر .

في الحلقة التي صوّرت في مسرح كازينو لبنان قبل أسبوع من دخوله مستشفى سيدة لبنان لاستئصال ورم في رأسه .

في الحلقة استعرض مسيرته في السينما اللبنانية وفي الدراما التلفزيونية بين لبنان وسوريا ومصر وتضمنت الى التقارير المصورة من أرشيفه وشهادات مصورة للممثل السوري رشيد عساف -الممثل اللبناني عصام الشناوي – المخرج ايلي معلوف – الممثلة جمانة شرف الدين .

كما ستتضمن الحلقة تقريراً عن زيارة وزير الاعلام زياد المكاري لغرفته في مستشفى سيدة لبنان للاطمئنان على صحته ولتكريمه بعد الحلقة بدرع تلفزيون لبنان.

⁠في الحلقة يستضيف روبير ايضاً مطربة الاغنية المشهورة الواحدة في استديو الفن ١٩٧٤ هدى روحانا التي كانت أول من صور فيديوكليب في لبنان لهذا العمل الغنائي “حبيبي بيحب التش” كما سيتحدث المخرج برونو انجليني في الحلقة .

اشارة الى أن البرنامج سيستضيف في الحلقات المقبلة : سميرة بارودي – سمير شمص – وفاء طربيه – انطوان غندور – امال عفيش – يوسف فخري – عمر ميقاتي – هيام يونس .